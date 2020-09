DJ EZB/Weidmann: Staatsanleihekäufe im Euroraum problematisch

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat vor dem Hintergrund der laufenden Strategiediskussion der Europäischen Zentralbank (EZB) seine Kritik an Staatsanleihekäufen bekräftigt. "Großvolumige Staatsanleihekäufe können ein legitimes und wirksames Werkzeug der Geldpolitik sein, aber sie beinhalten das Risiko einer Verwischung von Geldpolitik und Fiskalpolitik", sagte Weidmann bei der Konferenz "The ECB and it's Watchers" in Frankfurt. Im Euroraum, wo die Fiskalpolitik weitgehend in den Händen der 19 Mitgliedstaaten liege, sei das ein spezielles Problem.

Der Bundesbank-Präsident wies zudem auf die Gefahr hin, dass die EZB ihre Unabhängigkeit zu verlieren drohe, je weiter sie ihr Mandat - die Bewahrung von Preisstabilität - interpretiere. "Die Verträge sagen nichts darüber, wie Preisstabilität zu definieren oder zu messen ist", sagte Weidmann. Auch werde keine Reaktionsfunktion vorgegeben, keine Hierarchie beim Einsatz der Instrumente und auch nicht die Art der Kommunikation mit der Öffentlichkeit.

Die Verträge verpflichten die EZB zur Bewahrung von Preisstabilität, während die EZB dieses Ziel seit 2003 als eine mittelfristige Inflation von "unter, aber nahe 2 Prozent" definiert. Nach den Worten von Präsidentin Christine Lagarde erwägt die EZB gegenwärtig, diese Definition auf glatt 2 Prozent anzuheben. Lagarde sprach sich zudem in der gleichen Konferenz indirekt dafür aus, Wertpapierkäufe als Teil des regulären Instrumentenkastens der EZB zu erklären.

September 30, 2020

