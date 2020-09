Köln (ots) -- REWE Group und Lekkerland haben Zielbild 2030 entwickelt- Lekkerland Logistik soll auf veränderte Anforderungen ausgerichtet werden- Logistiknetzwerk des Convenience-Experten bleibt weiter eigenständig Eine spezialisierte Feinlogistik für den kleinflächigen Einzelhandel - das ist eins der Aushängeschilder von Lekkerland. "Mit unserer deutschlandweiten Logistikstruktur können wir unsere Kunden heute optimal versorgen", erläutert Hilmar Hübers, Chief Operating Officer der Lekkerland SE & Co. KG. "Doch wir denken schon jetzt an morgen. Wir möchten perspektivisch ein noch besserer Partner sein, so dass unsere Kunden und ihre Verkaufsstellen noch attraktiver für Endverbraucher werden. Dazu zählt, ihren veränderten Anforderungen und Bedürfnissen, beispielsweise nach frischen Snacks und Mahlzeiten, noch besser gerecht zu werden. "Um das zu realisieren, hat Lekkerland gemeinsam mit der REWE Group das "Logistiknetzwerk der Zukunft" entwickelt, das bis zum Jahr 2030 realisiert werden soll. "Konkret möchten wir zum Beispiel unsere Kapazität und Leistungsfähigkeit für frische und ultrafrische Sortimente weiter deutlich ausbauen, um für unsere Kunden in diesem wachstumsstarken und für sie differenzierenden Sortimenten eine noch stärkere Leistung erbringen zu können künftig", so Hilmar Hübers. Daher wird die REWE Group in den nächsten Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag in die Lekkerland Logistik investieren. Auch künftig werden alle Lekkerland Logistikstandorte eigenständig bleiben. Neben Neubauten sind in der neuen Logistikstruktur zum Beispiel auch An- und Umbauten sowie Standortverlagerungen angedacht. "Wir befinden uns derzeit weitestgehend noch in den Planungen. Die Umsetzung erfolgt in den meisten Fällen erst in einigen Jahren", erklärt der Logistikvorstand. Bereits verabschiedet ist der Neubau eines Zentrallagers in Hannover, das Ende 2022 in Betrieb genommen werden soll. Der neue Standort wird ein Regionallager für Tabak, Trockenware, Frische und Tiefkühlartikel und soll den Norden Deutschlands zudem mit Produkten aus den Bereichen Trockenware und Tabak versorgen. Auch am Standort Köln soll bis Ende 2022 stark investiert werden. Finale Entscheidungen zu anderen Logistikstandorten wurden noch nicht getroffen. "Das Logistiknetzwerk der Zukunft ist eine langfristige Investition in unsere erfolgreiche Zukunft. Wir stellen heute die Weichen für morgen, damit wir unserer Vision "Your most convenient partner" für unsere Kunden zu sein, weiterhin gerecht werden", so Hilmar Hübers.Kurzprofil Lekkerland GruppeWir sind der Spezialist für den Unterwegskonsum. Lekkerland ist der Spezialist für den Unterwegskonsum in fünf Ländern Europas. Im Geschäftsjahr 2019 betreute Lekkerland europaweit rund 85.500 Verkaufspunkte und beschäftigte rund 5.000 Mitarbeiter. Der Umsatz lag bei 11,8 Milliarden Euro. Seit 2020 gehört das Unternehmen zur REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte die REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von rund 63 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 24 europäischen Ländern präsent. Lekkerland.com (http://www.lekkerland.com/)REWE-Group.com (https://www.rewe-group.com/de/startseite)Kurzprofil REWE GroupDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 63 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 24 europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, MERKUR und ADEG, der Discounter PENNY, die BIPA Drogeriemärkte sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Das Geschäftsfeld Convenience umfasst mit der Lekkerland Gruppe die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.Pressekontakt:Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52007/4721222