Unterföhring (ots) --Der Transfer-Countdown live bei Sky: Sky Sport News berichtet amMontag den ganzen Tag umfassend vom Ende der Transferperiode bis zurWinterpause -Gäste sind unter anderem Sky Experte Didi Hamann, Ralf Rangnick,Dirk Dufner, Jörg Neblung, Raphael Honigstein und Ronald Reng -Weiterer Themenschwerpunkt sind die Auswirkungen, die dieCorona-Pandemie auf den Profi-Fußball, den Transfermarkt undSpielergehälter hat sowie mögliche Reformen -"Deadline Day - das Original" auch im frei empfangbarenLivestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App -Das "Transfer Update" informiert bis Sonntag täglich über alleEntwicklungen, danach wieder an jedem Montag -Alles rund um das Ende der Transferperiode auch auf skysport.de,Instagram und Twitter Bekommt Hansi Flick noch die gewünschten Verstärkungen für den Bayern-Kader? Investiert Hertha BSC in weitere Neuzugänge? Kann Schalke nach dem Fehlstart und dem Trainerwechsel nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden? Bis Montagabend müssen all diese Fragen beantwortet sein.Sky Sport News berichtet am "Deadline Day - das Original" topaktuell und umfassend über das Ende der Transferperiode in Deutschland. Alle Spieler, die vor der Winterpause noch eingesetzt werden sollen, müssen bis 18.00 Uhr verpflichtet worden sein. Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist der Sender auf skysport.de und in der Sky Sport App auch im frei empfangbaren Livestream verfügbar.Am "Deadline Day" laufen den ganzen Tag alle Fäden im Studio von Sky Sport News zusammen. Hier begrüßen die Moderatorinnen Nele Schenker, Sylvia Walker und Katharina Kleinfeldt sowie die Moderatoren Gregor Teicher und Noah Pudelko über den Tag hinweg zahlreiche Gäste und schalten regelmäßig zu den Sky Reportern, die bei den Vereinen vor Ort sind. In Schalten zu den Kollegen von Sky UK in England werden die Zuschauer auch auf den neuesten Stand des Transfergeschehens in der Premier League gebracht.Darüber hinaus bleiben Fußballfans durch regelmäßige Transfer Updates bestens informiert. Die Sky Reporter und Transfer-Experten Marc Behrenbeck und Max Bielefeld geben ihre Einschätzungen zu den aktuellen Bewegungen auf dem Transfermarkt und informieren über alles Wissenswerte.Im Studio werden am Vormittag werden der freie Journalist und Buchautor Ronald Reng sowie Spielerberater Dirk Dufner (Arena11 Sports Group), der zuvor auch als Sportdirektor beim TSV 1860 München, dem SC Freiburg und Hannover 96 arbeitete, zu Gast sein.Im Laufe des Nachmittags sind der Spielerberater Jörg Neblung sowie Sky Experte Didi Hamann und der freie Journalist Raphael Honigstein, der seit dieser Saison regelmäßig als Premier-League-Experte für Sky im Einsatz ist, Gäste im Studio. Neben der Situation in der Bundesliga werden die beiden den Blick auch auf die Insel werfen und besprechen, was in der Premier League noch passieren könnte.Themenschwerpunkt abseits des rein aktuellen Tagesgeschehens werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den nationalen und internationalen Profi-Fußball sein. Welche Folgen hat sie für den Transfermarkt, Spielergehälter, Ablösesummen und Berater? Was bedeutet dies für das finanzielle Grundgerüst der Vereine und wie könnten mögliche Reformen aussehen?Zum Countdown auf die Transfer-Deadline begleiten Ralf Rangnick, der in der Bundesliga als Trainer und/oder im Management für RB Leipzig, 1899 Hoffenheim, den FC Schalke, den VfB Stuttgart und Hannover 96 tätig war, und Sky Moderator Sebastian Hellmann ab ca. 17.00 Uhr alle Entwicklungen der letzten Stunde vor der Schließung des Transferfensters und ziehen im Anschluss Bilanz.Das "Transfer Update" bis Sonntag täglich, danach wieder an jedem MontagDer Deadline Day ist das große Finale der Transferperiode. Sky Sport News berichtete zuletzt im Rahmen von "Transfer Update" täglich über alle Entwicklungen auf dem europäischen Transfermarkt. Noch bis einschließlich Sonntag liefern Marc Behrenbeck und Max Bielefeld jeden Tag um 18.00 Uhr (Donnerstag ab 19.30 Uhr) den Überblick über alle wichtigen Neuigkeiten. Nach dem großen Finale der Transferperiode kehrt das "Transfer Update" ab dem 12. Oktober an seinen wöchentlichen Sendeplatz montags um 18.00 Uhr zurück.Der "Deadline Day" auf skysport.de, Facebook, Instagram und TwitterAuch das Sportportal und die Social-Media-Kanäle von Sky Sport stehen am Freitag ganz im Zeichen des "Deadline Day" und informieren den ganzen Tag über alle Entwicklungen. Auf skysport.de und in der Sky Sport App können sich Fußballfans in regelmäßigen Transfer-Updates rund um die Uhr online über alles Wissenswerte informieren. Darüber hinaus steht dort ein frei empfangbarer Livestream von Sky Sport News zur Verfügung. 