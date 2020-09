Köln/Witten (ots) - Der "Wittener Tag für neue Kammermusik" kommt zurück auf die Bühne - am Samstag, 3. Oktober 2020, ab 13 Uhr, im Märkischen Museum und der Bibliothek Witten. Der Tag bietet Livekonzerte und acht Uraufführungen, die im Auftrag des WDR und des Kulturforums Witten entstanden sind. Dazu WDR 3 Redakteur Harry Vogt: "Wir laden herzlich ein zu unserer herbstlichen Kurzausgabe des Festivals. Die Besucher*innen erwarten Klanginstallationen und Konzerte bei freiem Eintritt."Das Programm, das in drei Etappen um 13, 14 und 15 Uhr laufen wird, eröffnet ein kurzes Duett für zwei Stimmen mit Staubsaugern von Carola Bauckholt. Des Weiteren gibt es Kammermusik in kleinen Besetzungen sowie zwei Klanginstallationen, die die Künstlerinnen Christina Kubisch und Martyna Poznanska eigens für die Räume in Witten maßgeschneidert haben. Zu den auftretenden Musiker*innen zählen die Geigerin Tianwa Yang, Teodoro Anzellotti (Akkordeon) und der Klarinettist Kilian Herod sowie die Neuen Vokalsolisten und The Monochrome Project.Der Eintritt ist frei. Das Platzkontingent ist begrenzt und der Besuch der Veranstaltung nur nach persönlicher Voranmeldung möglich. Anmeldemodalitäten siehe Link. (Änderungen vorbehalten).Seit 1969 veranstalten der WDR und die Stadt Witten das renommierte Festival der Wittener Tage für neue Kammermusik. Im April 2020 hat das Festival erstmals wegen Corona als reines Radiofestival stattgefunden. Dazu wurden weltweit Künstler*innen zu gemeinsamen Aufnahmen zusammengebracht.Der Wittener Tag für neue Kammermusik:Das ProgrammSamstag, 3. Oktober 2020, Märkisches Museum Witten und Bibliothek13:00 Uhr, Märkisches Museum WittenmonochromNeue VokalsolistenThe Monochrome ProjectCarola Bauckholt: "Witten Vakuum" für zwei Frauenstimmen mit zwei Staubsaugern UAJusté Janulyté: "Unanime" für acht Trompeten UAElnaz Seyedi: "Felsen - unerklärlich" für acht Trompeten UA14:00 Uhr, Bibliothek und Märkisches Museum Wittenfound & lostMartyna Poznanska: "Alles, was du dir vorstellen kannst, ist real", Klanginstallation UAChristina Kubisch: "Kupfer Himmel" für Instrumente, elektromagnetische Klänge und Field Recordings UA15:00 Uhr, Märkisches Museum WittenvorgefühlTianwa Yang - Violine, Kilian Herold - Klarinette, Teodoro Anzellotti - AkkordeonBenjamin Scheuer: "Acht Arten zu Atmen" für Klarinette, Akkordeon und Samples UAJohannes Boris Borowski: "Lied" für Akkordeon solo UARamon Lazkano: "Irarki" für Violine, Klarinette und Akkordeon UADie WDR 3-Sendung:Montag, 30.11.2020, 20.04 Uhr, WDR 3 KonzertInformationen zur Anmeldung unterhttp://www.wdr.de/k/WittenerTagKammermusikWeitere Informationen auf www.wdr3.de und über das WDR 3-Hörertelefon 0221 56789 333.Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4721261