Wird Covestro vom US-Finanzinvestor Apollo Global Management übernommen wie kürzlich spekuliert? Covestro hat nun selbst in den Niederlanden eingekauft. Von der Royal DSM übernimmt Covestro den Geschäftsbereich Resins & Functional Materials (RFM). Klar ist von Skaleneffekten die Rede, wie immer bei solchen Zukäufen. Doch zunächst dürfte es teuer werden und Kräfte in einer schwierigen Marktsituation binden. Was sollten Anleger tun ...

