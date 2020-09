Der britische Premierminister Boris Johnson räumte am Mittwoch ein, dass es ein ernstes und wachsendes Problem mit dem Coronavirus gibt, wie Reuters berichtete. Zusätzliche Punkte "Wenn das Virus in seiner jetzigen Form in Umlauf ist, müssen vor Ort entschiedene Maßnahmen ergriffen werden." "Es scheint, dass die Krankheit stärker lokal begrenzt ist." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...