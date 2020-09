DJ Bundesregierung will EU-Rechtsstaatsbericht mit Bundesländern auswerten

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will die im ersten EU-Rechtsstaatlichkeitsbericht vorgetragene Kritik am deutschen Justizsystem prüfen. Eine Sprecherin von Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte in Berlin, man werde die Ergebnisse "jetzt sorgfältig auswerten und gegebenenfalls auch mit den Landesjustizministerien beraten". Der Bericht hatte die Lage der Rechtsstaatlichkeit in allen 27 Mitgliedstaaten untersucht und für Deutschland unter anderem Mängel bei der Digitalisierung und der Verfahrensdauer festgestellt.

Die lange Verfahrensdauer sei eine Frage, die sich primär an die Landesjustizministerien richte, erklärte Lambrechts Sprecherin. Mit dem "Pakt für den Rechtsstaat" habe der Bund dafür gesorgt, dass 2.000 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte finanziert werden könnten.

In dem EU-Bericht wurde auch die Weisungsbefugnis von Landesjustizministern gegenüber Staatsanwälten infrage gestellt. Die Ministeriumssprecherin betonte, Staatsanwaltschaften seien in Deutschland Teil der Exekutive und seien keine gewöhnlichen Behörden, da sie dem Legalitätsprinzip unterlägen. "Sie sind dazu verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten eben einzuschreiten und sowohl belastende als auch entlastende Umstände zu ermitteln."

Aus Sicht von Bundesjustizministerin Lambrecht benennt der Gesamtbericht die "gravierenden Defizite" in einigen Mitgliedsstaaten deutlich. "Wir werden über die Ergebnisse und Schlussfolgerungen im gegenseitigen Respekt diskutieren, ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit einem glasklaren Bekenntnis zu unseren Grundwerten", so die SPD-Politikerin.

September 30, 2020

