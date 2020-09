Mainz (ots) -ZDFinfo Änderungsmitteilung_____________________________________________________________________Woche 40/20Donnerstag, 01.10.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.05 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikRaketenGroßbritannien/Deutschland 2019(weiterer Ablauf ab 5.45Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.20 ZDF.reportageDeutschland XXLFrankfurt - Flughafen der SuperlativeDeutschland 20186.50 Der VietnamkriegDer Kalte KriegDeutschland 20137.35 Der VietnamkriegIm BombenhagelDeutschland 20138.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Der VietnamkriegKampf ohne FrontenDeutschland 20139.05 Der VietnamkriegDer WendepunktDeutschland 20139.55 Der VietnamkriegDer Fall My LaiDeutschland 201310.40 Der VietnamkriegDas TraumaDeutschland 201311.25 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der WeltDeutschland 201712.10 ZDF-HistoryDie UNESCO - Macht und OhnmachtDeutschland 202012.40 Poker um die Deutsche EinheitWurde Russland in der NATO-Frage getäuscht?Deutschland 201513.25 ZDF-HistoryMichail Gorbatschow - Weltveränderer und PrivatmannDeutschland 201614.10 Am Todesstreifen: DDR-Grenzer erzählenDeutschland 202014.55 Das war dann mal wegOstmark, Westsandmann & TransitstreckeDeutschland 201815.40 Das war dann mal wegWestpaket, Intershop & KaderakteDeutschland 2018(weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Falsche Gnade? - Justizversagen in der WendezeitDeutschland 201822.40 Deutschland '61 - Countdown zum MauerbauDeutschland 201923.25 Deutschland '89 - Countdown zum MauerfallDeutschland 20190.10 Deutschland '90 - Countdown zur EinheitDeutschland 20200.55 heute journal1.25 Sex for Sale in Japan - Das Geschäft mit MinderjährigenJapan 20182.10 Liebe und Sex in Japan - Flucht vor der EinsamkeitFrankreich 20162.55 Liebe und Sex im Maghreb - Zwischen Tabu und AufbruchFrankreich 20193.35 Liebe und Sex in IndienFrankreich 20184.35 Liebe und Sex in den USA - Profit, Prüderie und PolyamorieUSA 2019Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4721461