New York (ots/PRNewswire) - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen") gab bekannt, dass es Damien Vanderwilt zu seinem Co-Präsidenten und Leiter der Abteilung Global Markets ernannt hat. Darüber hinaus wurde Rhonda Medina mit sofortiger Wirkung in den Vorstand von Galaxy Digital Holdings GP LLC berufen."Wir freuen uns, Damien als neuestes Mitglied im Führungsteam von Galaxy Digital begrüßen zu dürfen", sagte Mike Novogratz, Gründer, CEO und Vorsitzender von Galaxy Digital. "Als erfahrener Manager, der effektiv in großem Maßstab gearbeitet hat, verbessert Damiens umfassendes Wissen über globale Verkaufsbewegungen, elektronische Handelsausführung und Kapitalmarktstruktur unsere Bemühungen um die Institutionalisierung des Digital Asset und Blockchain-Technologie-Sektors, das Angebot neuer Dienstleistungen und das Vorantreiben unserer Technologie-Roadmap erheblich."Vanderwilt kommt zu Galaxy Digital von Goldman Sachs, wo er 20 Jahre lang tätig war. Zuletzt war er Partner und Global Head of FICC Execution Services, ein Unternehmen, das er für Goldman Sachs nach New York verlegte und 2016 dort gründete. In dieser Funktion war er verantwortlich für die Leitung der Bemühungen um die Konsolidierung der Stimme und der systematischen Marktgestaltung sowie für die Weiterentwicklung von Technologien, Plattformen und Dienstleistungen in der Abteilung Globale Märkte. Die starken, langjährigen Beziehungen von Vanderwilt zu vielen der größten Kunden von Goldman halfen der Kanzlei Vanderwilt dabei, ihnen einen optimalen Marktzugang zu verschaffen. In diesem Zeitraum erhöhte Goldman Sachs das Volumen des FICC-Market-Making, das elektronisch an Kunden geliefert wurde, im Vergleich zu menschlichen Händlern erheblich. Unter der Aufsicht von Vanderwilt baute Goldman Sachs insbesondere sein Single Dealer Platform Handelssystem, Marquee Trader, neu auf, entwickelte sein marktführendes eAron-Rohstoffhandelssystem und schloss sich mit Bloomberg LLP zusammen, um seine firmeneigenen Handelsanalysen in FXGO, einer globalen Devisenhandelsplattform auf dem Bloomberg-Terminal zu präsentieren. Bevor er die FICC Execution Services leitete Vanderwilt mehrere Geschäfte für Goldman Sachs mit Sitz in London, darunter Equities Execution Services & Trading und Cross Asset Sales. Er hatte auch Positionen bei Goldman Sachs in Hongkong und Sydney inne. Es wird erwartet, dass Herr Vanderwilt im Januar 2021 zu Galaxy Digital kommt und mit seinem Kollegen Christopher Ferraro als Co-Präsident zusammenarbeiten wird."Ich freue mich auf die Partnerschaft mit Damien, um Galaxy in die nächste Phase unseres Wachstums als Bindeglied für Finanzdienstleistungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu führen", sagte Ferraro. "Wo wir Galaxy hinführen wollen, überschneidet sich direkt mit Damiens langer und erfolgreicher Karriere bei Goldman Sachs, und er wird entscheidend dazu beitragen, die Reichweite, die strategischen Möglichkeiten und die operative Exzellenz des Unternehmens zu erweitern.""Die Rolle von Galaxy Digital als Pionier im Bereich der digitalen Assets macht diese Gelegenheit sehr überzeugend. Ich teile das Bestreben des Unternehmens, Kryptowährungen und digitale Assets als breit angelegte alternative Anlageklasse und Portfoliodiversifizierer zu etablieren", sagte Vanderwilt. "In unseren jeweiligen Rollen werden Chris und ich uns umfassend auf unsere Kunden, das Wachstum des Marktanteils, die Verfeinerung des Produkt- und Dienstleistungsangebots der Firma und die Unterstützung unseres talentierten Teams konzentrieren."Rhonda Adams Medina ist Direktorin für Geschäfts- und Rechtsangelegenheiten bei Netflix. Vor Netflix war Frau Medina VP, Business and Legal Affairs bei NBC Universal Kids und verbrachte über 17 Jahre bei Nickelodeon, zuletzt als Senior Vice President und Deputy General Counsel. Rhonda ist Mitglied des Vorstands der Princeton Medical Center Foundation, des McCarter Theatre Center und des Beirats der Abteilung für Afroamerikastudien der Universität Princeton. Rhonda war früher Mitglied des Beirats des Charles Hamilton Houston Institute for Race and Justice der Harvard Law School und ist emeritiertes Beiratsmitglied der Girl Up-Kampagne der United Nations Foundation."Ich freue mich sehr, Rhonda in unserem Vorstand willkommen zu heißen", sagte Michael Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital. "Rhondas lange Amtszeit bei Fortune 100-Innovatoren und seine tiefgreifende Erfahrung mit komplexen Transaktionen und dem Management von Risiken bietet Galaxy Digital eine unschätzbare Perspektive, wenn wir in die nächste Phase unseres organisatorischen Wachstums eintreten."Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Investment-Management-Unternehmen im Bereich der Digital Asset-, Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Risikokapital, Asset Management und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibt derzeit vier verschiedene Geschäftsbereiche, darunter Trading, Asset Management, Principal Investments und Investment Banking. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York City, mit Niederlassungen in San Francisco, London, Tokio, Hongkong, auf den Kaimaninseln (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie unter www.galaxydigital.io.