FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat von Continental hat die geplanten Werkschließungen in Aachen und Karben trotz massiver Kritik der Arbeitnehmerseite bestätigt. Zudem soll der Standort Regensburg umgebaut und das Gemeinschaftsunternehmen mit Osram aufgelöst werden, kündigte der DAX-Konzern an. Insgesamt seien von den Maßnahmen etwa 30.000 Mitarbeiter betroffen, davon etwa 13.000 in Deutschland.

"Mit den heute im Aufsichtsrat gefassten Beschlüssen sind die wesentlichen Weichen für die notwendige Transformation von Continental gestellt", erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Reitzle.

Die Produktion im Reifenwerk in Aachen soll bis Ende 2021 eingestellt werden. Grund sei die seit mehreren Jahren rückläufige Auslastungssituation in allen europäischen Reifenwerken. Die Produktion von Autoelektronik in Karben soll bis Ende 2023 eingestellt, bis Ende 2024 soll der Standort geschlossen werden. Hintergrund seien die Auswirkungen der Digitalisierung der Fahrzeugtechnik sowie die Absatzkrise von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen sowie die Aussicht auf einen sich nur langsam erholenden Markt. Den Standort Regensburg will Conti umbauen.

"In den vergangenen 70 Jahren war keine Krise in unseren Industrien größer und schärfer als die jetzige", sagte Conti-CEO Elmar Degenhart laut Mitteilung. Insgesamt würden rund 30.000 Arbeitsplätze weltweit von den nun beschlossenen Maßnahmen betroffen sein. "Das heißt nicht automatisch 30.000 Kündigungen", so der Manager. Entlassungen seien das allerletzte Mittel. "Wir werden daher jetzt gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern Lösungen suchen, die von den Veränderungen betroffenen Mitarbeiter zu unterstützen und Beschäftigungsperspektiven zu fördern", so Degenhart.

Details zur Unternehmensstrategie und zu Wachstumschancen will Continental im Rahmen von Kapitalmarkttagen im Dezember 2020 vorlegen.

September 30, 2020

