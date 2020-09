CellSafe, ein in der Republik Korea ansässiger Spezialist für die Entwicklung von Diagnostika, und Dynasty Castle Investments Limited, ein in Hongkong niedergelassenes Unternehmen, das sich auf die Beschaffung, den Vertrieb und die Lieferung von medizinischen Versorgungsgütern spezialisiert hat, gaben heute bekannt, dass sie eine exklusive Vereinbarung für Portugal und 6 afrikanische Länder über den Verkauf und Vertrieb des LAMPlexTM RT-qLAMP COVID-19-Nachweis-Testverfahrens unterzeichnet haben, ein auf der LAMP-Technologie basierendes Set zur Echtzeit-Reverse-Transkription-Loop-basierten isothermen Amplifikation (Loop-Mediated Isothermal Amplification, LAMP), mit dem das neuartige Coronavirus innerhalb von 25 Minuten nachgewiesen werden kann.

DCI hat das Recht, dieses klinisch erprobte, zuverlässige SCHNELL-Kit für molekulare Diagnostik in solchen Ländern in Partnerschaft mit seinen lokalen Händlern zu liefern. Da diese globale Pandemie auf der ganzen Welt wütet, hat CellSafe in Zusammenarbeit mit dem Armed Forces Medical Research Institute, Republik Korea, das LAMPlexTM RT-qLAMP COVID-19-Nachweis-Testverfahren entwickelt und auf den Markt gebracht.

"Diese beispiellose Pandemie betrifft unser Leben überall. Deshalb hielten wir es für dringend notwendig, ein LAMP-Detektionskit zu entwickeln, das sehr schnell und mit ähnlicher Empfindlichkeit und Spezifität wie RT-PCR-Kits arbeitet. Wir glauben, dass unser LAMP-Kit eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus spielen wird, insbesondere auf Flughäfen, Häfen und in Stadien, wo ein schneller Nachweis des Coronavirus erforderlich ist", sagte Jae Jin HAN, CEO von CellSafe.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit CellSafe bei der Einführung dieses SCHNELLEN LAMP COVID-19-Detektionskits und sind über die Sensitivität und Spezifität des Kits erfreut. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft weiter auszubauen", kommentierte Dr. Rav Naik, Chief Medical Officer von DCI.

Über das LAMPlexTM RT-qLAMP COVID-19-Nachweis-Testverfahren

Das LAMPlexTM RT-qLAMP COVID-19-Nachweis-Testverfahren ist ein in-vitro-diagnostisches medizinisches Gerät zum SCHNELLEN Nachweis des neuartigen Coronavirus 2019-nCoV. Dieses Gerät weist das Virus durch Echtzeit-Reverse-Transkriptions-Loop-basierte isotherme Amplifikation mit RNA nach, die aus den Proben (menschliche(r) Nasen-Rachen- und oropharyngeale(r) Abstriche und Auswurf) von SARS-CoV-2-verdächtigen Patienten isoliert wurde.

Über CellSafe Co.

Jeong Heum Yeon

Business Director

yeonjh@cells-safe.com

+82 31 285 9958

www.cells-safe.com

Über Dynasty Castle Investments Limited

Dr. Rav Naik

Chief Medical Officer

ravnaik@aol.com

+44 7733 222888