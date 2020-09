Continental hat beschlossen, die Produktion von Automobilelektronik in Karben bis Ende 2023 einzustellen und den Standort bis Ende 2024 zu schließen. Von der Entscheidung sind insgesamt rund 900 Arbeitsplätze betroffen. Hintergrund der Werksschließung seien die Auswirkungen der Digitalisierung der Fahrzeugtechnik sowie die weltweite Absatzkrise von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in Verbindung mit der Aussicht auf einen sich nur langsam erholenden Markt, teilte das Unternehmen mit. Ferner soll es am Standort Regensburg eine Transformation geben. Künftig sollen dort wie bisher schon Entwicklungs-, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...