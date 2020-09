Die Umfragen der vergangenen Wochen kommen fast alle zum selben Ergebnis: 2/3 der Büroangestellten wollen weiterhin einen Grossteil ihrer Arbeitszeit im Homeoffice bleiben, nur 1/3 möchte wieder - so wie vor Corona - ins Büro zurückkehren. Falls auch Sie oder Ihr Team häufig von zuhause aus arbeiten, hier die 10 ultimativen Top Tipps von unserer Digital Leadership Ninja Katharina: 1. Auf Arbeitsmodus umschalten 2. Arbeitsplatzgestaltung 3. Klare Arbeitszeiten 4. Tagesrhythmus 5. Produktives Arbeiten 6. Effiziente Kommunikation 7. In Verbindung bleiben 8. Fokussiert arbeiten 9. Well-being 10. Conference Calls Alle Tipps mit ausführlicher Beschreibung hier in unserem Download: Tipps als PDF herunterladen ...

