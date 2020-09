SAN ANTONIO, Texas (USA), Sept. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen im Bereich von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es seine strategische Allianz mit VMware durch die Erweiterung seiner Managed Services auf VMware-basierte Multicloud-Lösungen gestärkt hat. Rackspace Technology unterstützt jetzt die VMware-Lösung für Azure, die Google Cloud VMware Engine, die VMware Cloud auf Dell EMC, die Dell Technologies Cloud Platform (DTCP) und VMware Tanzu.



Durch die Erweiterung des Portfolios an VMware-Multicloud-Lösungen möchte Rackspace Technology seinen Kunden die größte Auswahl bei der Integration von VMware-basierten Private Clouds in Multicloud-Lösungen bieten. Einige wichtige Vorteile:

Durch verwaltete Dienste für die wichtigsten Hyperskalierer können Kunden ihren Wechsel in die Cloud beschleunigen, indem sie ihre VMware-Umgebungen auf AWS, Azure und Google Cloud erweitern.

Rackspace Technology ist der erste MSP-Partner von VMware Cloud auf Dell EMC, wo ein neues Cloud Center of Excellence (COE) eingerichtet wurde, um gemeinsamen Kunden die idealen Cloud-Dienste bieten zu können. Dieser wichtige Meilenstein bestätigt die Attraktivität dieses lokalen Cloud-Dienstes.

Durch die Bereitstellung von Managed Services für die Dell Technologies Cloud Platform (DTCP) profitieren Kunden von einer hyperkonvergenten Infrastruktur, die auf Dell VxRail basiert und speziell für VMware-basierte softwaredefinierte Rechenzentren entwickelt wurde. Diese verwaltete Lösung trägt dazu bei, die Kosten und den Betriebsaufwand für den Betrieb einer privaten Cloud zu senken. Rackspace Technology ist einer der weltweit größten DTCP-zertifizierten Partner von Dell Technologies. Unternehmen können native Cloud-Anwendungen neben Legacy-Anwendungen auf einer einzigen Plattform entwickeln, testen und ausführen.

Die Bereitstellung von Managed Services für VMware Tanzu bietet eine einheitliche und schnell reagierende Plattform, um die laufenden digitalen Transformationen der Kunden zu unterstützen.

Die mit den VMware-Multicloud-Lösungen bereitgestellten Managed Services und das betriebliche Know-how basieren auf VMware Cloud Foundation, mit der Rackspace Technology seinen Kunden eine einheitliche Multicloud-Infrastruktur und -Betriebe zur Verfügung stellen und eine konsistente Entwicklererfahrung ermöglichen kann, wenn Kunden in eine nativ für die Cloud entwickelte Architektur wechseln möchten.

"Multi-Cloud ist die neue Realität für Unternehmen und der Eckpfeiler für moderne Anwendungsstrategien", so Fidelma Russo, Senior Vice President und General Manager der Cloud Services Business Unit bei VMware. "Partner wie Rackspace Technology bringen jahrzehntelange Erfahrung mit VMware und technischen Scharfsinn mit, womit sie Kunden auf ihrem Weg zur digitalen Transformation auf einer Multi-Cloud-Basis unterstützen können."

"Ein wichtiger Schritt zur Bereitstellung von Multi-Clouds besteht darin, unseren Kunden nicht nur die Lösungen zur Verfügung zu stellen, mit denen sie von überall auf ihre Anwendungen zugreifen können, sondern ihnen auch das Verschieben dieser Workloads zwischen Clouds je nach Geschäftsanforderungen zu erleichtern", so Jeff Moyer, Senior Vice President, Private Cloud Solutions, bei Rackspace Technology. "Durch die Partnerschaft mit VMware haben wir genau das getan. Unsere Kunden haben jetzt die Möglichkeit, problemlos in eine Multicloud-Umgebung zu wechseln, die von einer konsistenten Hybrid-Cloud-Grundlage unterstützt wird."

Rackspace Technology war ursprünglich Startpartner für VMware Cloud auf AWS und einer der ersten VMware Managed Service Provider, der ein Managed VMware Cloud auf AWS-Angebot startete. Darüber hinaus bietet Rackspace Technology eine einzigartige externe Speicherlösung, die nativ als Datenspeicher in VMware Cloud auf AWS integriert werden kann, so dass Kunden den Speicher unabhängig von der Berechnung skalieren und so die Gesamtkosten senken können.

Aufgrund der Allianz mit VMware hat Rackspace Technology kürzlich seine Managed VMware Cloud auf AWS-Lösung erweitert, um Amazon EC2 i3en.mental- und 2-Host-Konfigurationen zu unterstützen. Dadurch wird VMware Cloud auf AWS erschwinglicher und attraktiver für die Notfallwiederherstellung und datenintensive Workloads. Rackspace Technology unterstützt auch CloudHealth von VMware als Teil der Platform Essentials Service Blocks des Unternehmens.

Jeder Dienst nutzt das Center of Excellence von Rackspace Technology, um den Weg der Kunden zu Multicloud zu beschleunigen und ihm den Zugriff auf außergewöhnliches, plattformübergreifendes Know-how und vereinfachte Abläufe von einem einzigen Partner zu ermöglichen. Das Center of Excellence stützt sich auf die langjährige Erfahrung und die strategischen Allianzen von Rackspace Technology mit VMware, AWS, Microsoft, Google und Dell Technologies und widmet sich der Entwicklung neuer Strategien für Kunden, die Multicloud-Services nutzen.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt

Natalie Silva

Rackspace Corporate Communications

publicrelations@rackspace.com

VMware, Tanzu, VMware Cloud und VMware Cloud Foundation sind eingetragene Marken oder Marken von VMware, Inc. in den USA und anderen Ländern.