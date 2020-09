Der Erholungsversuch der Aktien von GRENKE ist am Mittwoch nach 6,4 Prozent Kursplus leicht ins Stocken geraten.Zuletzt lagen die GRENKE-Papiere des Leasingspezialisten via XETRA noch mit 4,77 Prozent im Plus bei 31,60 Euro.Der Shortseller Viceroy, der mit seinen Vorwürfen Mitte des Monats für eine Kurshalbierung gesorgt hatte, reagierte nun auf das Interview des Unternehmensgründers Wolfgang Grenke im "Handelsblatt". Viceroy sah die Aussagen als "voller Widersprüche und selbstbelastend".Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...