Die Rohöllagerbestände der USA fielen um 2 Millionen Barrel in der Woche bis zum 25. September, wie das US-Energieministerium am Mittwochabend in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 1,56 Millionen Barrel gerechnet. Marktreaktion Der US-Ölpreis WTI legte unmittelbar nach der Bekanntgabe der EIA-Zahlen zu. Der Preis für die ...

