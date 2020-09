DGAP-News: Townew / Schlagwort(e): Sonstiges

Townew, ein smarter Abfalleimer, der ihre Arbeit erledigt



30.09.2020 / 18:10

Townew, ein smarter Abfalleimer, der ihre Arbeit erledigt Der asiatische Hersteller Townew, der zum Xiaomi-Ökosystem gehört und das spanische Unternehmen Ziclotech Distribution and Innovation, S.L. haben den smarten Abfalleimer von Townew gelauncht, der Ihnen die schmutzige Arbeit abnimmt. Durch fortschrittliche, neuartige Technologie, zur Versieglung und zum Wechsel des Müllbeutels, erledigt der Abfalleimer diese Aufgaben selbstständig und verringert dadurch den Kontakt mit dem Abfall und minimiert somit das Risiko von Infektionen Weniger Kontakt, mehr Hygiene - die innovative Technologie von Townew wurde auf der CES 2020 prämiert Townew hat ein fortschrittliches System entwickelt, mit dem Müllbeutel automatisch versiegelt und gewechselt werden können und dadurch minimalen Kontakt mit dem Abfall gewährleistet. Das System erregte auf der Consumer Electronics Show (CES) 2020 viel Aufmerksamkeit und ragte als innovatives sowie nützliches Produkt für den Haushalt besonders hervor. Durch den Sensor, mit einer Reichweite von bis zu 35 cm, öffnet und schließt sich der Deckel automatisch, damit der Abfall entsorgt werden kann, ohne den Abfalleimer anzufassen. Und das ist längst noch nicht alles. Sobald der Müllbeutel voll ist, reicht ein Knopfdruck, um den Beutel mit thermoplastischer Versiegelungstechnik automatisch zu versiegeln. Dieses Verfahren gewährleistet ein sicheres Verschließen des Müllbeutels, ist auslaufsicher und neutralisiert den Geruch, indem verhindert wird, dass der Abfallgeruch ausströmt. Nach dem Entfernen des vollen Müllbeutels, ersetzt der smarte Abfalleimer Townew ihn durch einen neuen. Hiermit ist der Müllbeutelwechsel abgeschlossen und das Risiko von Kontakt und Infektion wird während des kompletten Vorgangs auf ein Minimum reduziert. Entwickelt mit besonderem Augenmerk auf geringere Umweltbelastung

Das Design des intelligenten Abfalleimers Townew hebt sich nicht nur durch die minimalistische und elegante Optik ab, die perfekt zu jeder Einrichtung passt. Bei der Entwicklung stand besonders die Reduzierung der Umweltbelastung im Mittelpunkt - die Müllbeutel-Nachfüllringe sind ökologisch und 100 % recycelbar. Den Kunden von Townew stehen zwei Arten von Müllbeutel-Nachfüllringen zur Auswahl, beide absolut umweltfreundlich: ein 100 % recycelbarer Nachfüllring, hergestellt aus Polyethylen und ein biologisch abbaubarer Nachfüllring, der aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) sowie mit Technologie, die die Bioabbaubarkeit gewährleistet, hergestellt wird. Diese Kombination ermöglicht, dass das Material mithilfe von Sauerstoff, Licht und in der Umwelt vorhandenen Mikroorganismen in Wasser und Kohlendioxid umgewandelt wird. Die Müllbeutel der Nachfüllringe bieten eine höhere Widerstandsfähigkeit als herkömmliche Müllbeutel und sind besonders langlebig. Garant für Qualität

In Europa hat Townew eine Alleinvertriebsvereinbarung mit dem Unternehmen Ziclotech Distribution and Innovation, S.L. abgeschlossen, das sowohl für den Vertrieb als auch für die Garantie des Produktes zuständig ist und den Verbrauchern Produkte anbietet, die aus qualitativ hochwertigen Materialien und mit neuester Technologie hergestellt werden. Ziclotech ist ein Vertriebsunternehmen, spezialisiert auf innovative Produkte im Bereich Verbraucherelektronik und Robotik. Seit 2004 hat das Unternehmen über 100 Produkte in Spanien importiert und vertrieben, darunter der bekannte Saugroboter iRobot Roomba, die Profi-Kamera Insta360 und den kabellosen Akku-Staubsauger von Roidmi. Der intelligente Abfalleimer Townew ist auf Amazon erhältlich. Contact Details Rocío Alcántara



605859351



rocio.alcantara@ziclotech.com

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



