DJ Immobilienwirtschaft erleichtert über gekipptes Umwandlungsverbot

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Immobilienwirtschaft hat sich erleichtert gezeigt, dass das Bundesinnenministerium (BMI) das geplante Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen gekippt hat.

Zuvor hatte das Ministerium solch ein Umwandlungsverbot im Entwurf für ein Baulandmobilisierungsgesetz vorgesehen. "Wir begrüßen, dass auch das BMI erkannt hat, dass es im Baugesetzbuch bereits ausreichende Regelungsmöglichkeiten gibt, um ein Gleichgewicht zwischen Eigentums- und Mietwohnungen herzustellen", erklärte Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses ZIA, Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, am Mittwoch.

Dabei geht es insbesondere um Maßnahmen, die die Bildung von Wohn- und Teileigentum in Sanierungs- oder Erhaltungssatzungsgebieten beschränken. "Diese sollten in der Anwendung ausgeschöpft und gezielter genutzt werden statt weitere Regulierungen zu schaffen", so Mattner.

Der Schlüssel zu mehr bezahlbarem Bauen und Wohnen liege vielmehr in effizient ausgestalteten bauplanungsrechtlichen Normen. "Wir müssen jetzt den Planungsturbo für schnellere Prozesse zünden", so Mattner.

Das Innenministerium hatte zuvor mit dem Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen bezahlbaren Wohnraum erhalten wollen. So sollten Behörden die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen genehmigen müssen, ähnlich wie es bereits aktuell in sogenannten Milieuschutzgebieten in Großstädten der Fall ist.

Der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, hatte sich am Dienstag erfreut gezeigt über die Entscheidung des Ministeriums, das Umwandlungsverbot aus dem Gesetzentwurf herauszunehmen. "Mein Ziel ist, mehr Menschen den Traum von den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Das funktioniert aber nicht, wenn wir die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen faktisch verbieten" so Luczak. "Dann gibt es nur noch weniger Eigentumswohnungen zu noch höheren Preisen, die sich dann wirklich keiner mehr leisten kann." Stattdessen sollte ein Programm auflegt werden, das mehr Mieterinnen und Mietern in die Lage versetzt, ihre Wohnung zu kaufen.

Anders sah das die Linken-Politikerin Caren Lay. "Mein Verdacht hat sich bestätigt. Auf Druck der Immobilienlobby wurde das Umwandlungsverbot aus dem Baulandmobilisierungsgesetz gestrichen", sagte die Bundestagsabgeordnete am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst. Das sei ein "fatales Signal für Millionen" Mieter.

