Am Mittwoch war es nun soweit: Die Datenanalysefirma Palantir wagte per Direktplatzierung den Sprung aufs New Yorker Börsenparkett.Die Palantir-Aktie notierte an der NYSE mit einem Erstkurs von 10,00 US-Dollar. Der Referenzpreis wurde am Dienstag auf 7,25 US-Dollar festgesetzt.Im Vorfeld wurde bereits ein Preis je Aktie von 10 Dollar erwartet, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) in der vergangenen Woche und bezog sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Im Verlauf ...

