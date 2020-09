Die Bayer AG bringt zusätzliche Einsparungen auf den Weg.Wie der Konzern mitteilte, will er ab 2024 jährliche operative Einsparungen in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro erzielen. Diese gelten zusätzlich zu den bereits im November 2018 angekündigten Einsparungen von 2,6 Milliarden Euro pro Jahr ab 2022. Die zusätzlichen Maßnahmen könnten zu einem weiteren Arbeitsplatzabbau führen, so Bayer."Wir müssen unsere Kostenstrukturen an die veränderten Marktbedingungen anpassen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...