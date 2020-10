Mehr Bio, umfangreiche Maßnahmen zur Lebensmittelrettung, weniger Plastikverpackungen, reduzierter Zucker- und Salzanteil in Eigenmarkenprodukten sowie optimierter Energieeinsatz in Lidl-Immobilien - Lidl hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Nachhaltigkeitsprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette initiiert oder erfolgreich umgesetzt. Alle Leistungen sind...

Den vollständigen Artikel lesen ...