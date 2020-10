Beijing (ots/PRNewswire) - Das World Canal Cities Forum 2020 startete am Montag in Yangzhou, in der ostchinesischen Provinz Jiangsu.Unter dem Motto "Nachhaltiger Wohlstand und Entwicklung der Kulturtourismusindustrie der Kanalstädte der Welt" zielte das Forum auf den Austausch und die Präsentation der erfolgreichen Praxis und der fortgeschrittenen Erfahrungen der Weltkanal-Kultur ab und lieferte nützliche Hinweise für die Entwicklung der Kanalstädte und der Kanal-Kultur der Welt.500 Funktionäre, Experten und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland diskutierten das Thema, wie die Kulturtourismusindustrie der Kanalstädte weiterhin eine langfristige, prosperierende Entwicklung erreichen kann, und erreichten auf dem Forum einen breiten Konsens."Der Schutz, das Erbe und die Nutzung der Kultur des großen Kanals befindet sich in der besten Periode der Geschichte, da China seine Bemühungen um den Feinschutz des großen Kanals verstärkt hat und einen Plan für den Bau von nationalen Kulturparks für den großen Kanal herausgegeben hat", sagte Liu Qibao, stellvertretender Vorsitzender des 13. Nationalen Komitees der Chinesischen Politischen Beratenden Volkskonferenz (CPPCC), auf dem Forum.Wu Zhenglong, Gouverneur der Provinz Jiangsu, wies darauf hin, dass Jiangsu sich bemühen wird, den Bau des Kulturgürtels des großen Kanals zu fördern und den Jiangsu-Abschnitt des großen Kanals zu einer kulturellen Visitenkarte der Provinz zu machen.Eine Vielzahl von Aktivitäten, wie der Kanal-Karneval 2020 und die Welt-Ernährungsexpo der Kanalstädte 2020, wurden ebenfalls während der Veranstaltung organisiert, um den kulturellen Charme und die große Vitalität des großen Kanals weiter zu demonstrieren.Das 2007 gegründete jährliche Weltforum der Kanalstädte hat sich zu einer bekannten Plattform entwickelt, um die Zusammenarbeit zwischen Kanalstädten zu fördern und den Schutz des Kulturerbes, die Entwicklung des Tourismus, die Umweltpolitik, den Städtebau, den Schutz des großen Kanals und den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen Kanalstädten zu unterstützen.Zum Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/316588.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1294485/0930.jpgOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4721781