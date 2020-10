OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Merkel-Ansprache:

"So hat man die Bundeskanzlerin selten erlebt: Nicht nur nüchtern und maximal sachlich, sondern sehr gefühlvoll wendet sich Angela Merkel ans Volk. Nachdem sich Bund und Länder auf schärfere Regeln gegen Corona geeinigt hatten, appelliert die Regierungschefin ganz direkt an alle Bürger, wieder mehr aufeinander achtzugeben, damit das Leben, wie wir es kannten, so schnell wie möglich zurückkehren könne. Es gilt, ein neues Aufflammen des Pandemiegeschehens rechtzeitig zu verhindern. Oft sind es dieselben Leute, die vor einem neuen Lockdown und zugleich vor Panikmache warnen. Dass gestern selbst FDP-Chef Christian Lindner, einer der größten Skeptiker der Corona-Maßnahmen, der Kanzlerin für ihre angemessenen Worte dankte, zeigt: Merkel hat eine bemerkenswerte Rede gehalten."/be/DP/he