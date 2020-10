Neues Online-Tool ermöglicht Organisationen, ein Qumu-Cloud-Abonnement in zwei Schritten schnell anzupassen und sofortiges Angebot zu erhalten

Qumu, der führende Anbieter von Cloud-basierter Unternehmens-Video-Technologie für Organisationen jeder Größe, hat soeben das Qumu Cloud Build-and-Price-Tool veröffentlicht. Das Tool ist ab sofort auf der Qumu-Website verfügbar und ermöglicht Benutzern die schnelle Anpassung eines jährlichen Cloud-Video-Abonnements auf der Grundlage von Parametern wie Speicher- und Bandbreitenbedarf, Distributionsanforderungen, authentifizierten Benutzerlimits und mehr. Benutzer des Qumu Cloud Build-and-Price-Tools erhalten ein sofortiges, detailliertes Online-Angebot im PDF-Format sowie eine Kopie ihrer angepassten Konfiguration per E-Mail.

"Da der Einsatz von Video in Unternehmen weiter zunimmt, pushen Unternehmen die Zyklen für den Technologieerwerb wesentlich schneller als in der Vergangenheit", so TJ Kennedy, CEO von Qumu. "Käufer von Cloud-basierter Videotechnologie haben keine Zeit, sich durch einen Kaufzyklus zu navigieren, der einen RFI, eine Verkaufsdemo, ein einmonatiges Proof-of-Concept, mehrere Workshops zum Sammeln von Anforderungen und drei Wochen Vertragsverhandlungen umfasst. Die Welt bewegt sich jetzt viel schneller, und bei Qumu passen wir uns diesem Tempo an."

Das Qumu Cloud Build-and-Price-Tool ermöglicht Unternehmen, eine Cloud-basierte Unternehmensvideo-Plattform zu konfigurieren, die sowohl On-Demand-Video-Assets als auch Live-Video-Übertragungen liefert, verwaltet und sichert. Das Tool bietet Benutzern die Möglichkeit, die Qumu-Cloud durch Hinzufügen von Speicher und Bandbreite, Zuschauerportalen, authentifizierten Benutzerblöcken, Produktions-Sandboxen, simultanen Live-Streams und anderen benutzerdefinierten Funktionen anzupassen. Darüber hinaus können Benutzer eCDN von Qumu (genannt Pathfinder) zu ihrem Build hinzufügen, was es Organisationen ermöglicht, die Videobereitstellung auf einfache Weise auf externe Parteien jenseits der Unternehmensfirewall auszudehnen.

"In den letzten zehn Jahren war die Geschwindigkeit bei der Implementierung von sicherem, skalierbarem Video innerhalb von Organisationen inakzeptabel langsam", merkte Kennedy an. "Unser neues Qumu Cloud Build-and-Price-Tool wird den Zeitrahmen von der Beschaffung bis zur Lösung um Wochen, wenn nicht Monate verkürzen, und als Unternehmen werden wir uns weiterhin auf dieses und andere verbraucherorientierte Tools konzentrieren, um diesen Prozess noch weiter zu beschleunigen."

Als zusätzliche Maßnahme zur Rationalisierung der Implementierung wies Kennedy auch darauf hin, dass Benutzer des Qumu Cloud Build-and-Price-Tools einen Block kostenloser "Professional Services"-Stunden erhalten, sobald sie das Tool abonniert haben, und dass sie zusätzliche PS-Stunden zu ihrem Qumu Cloud Build-and-Price-Angebot mit einem erheblichen Rabatt auf den Listenpreis hinzufügen können.

Interessenten, die mehr über das neue Qumu Cloud Build-and-Price-Tool erfahren möchten, können jederzeit die Qumu-Website besuchen und ihr eigenes Cloud-Video-Abonnement aufbauen.

Über Qumu Corporation

Qumu (Nasdaq: QUMU) ist der führende Anbieter von erstklassigen Tools zur Erstellung, Verwaltung, Sicherung, Verteilung und Erfolgsmessung von Live- und On-Demand-Video für Unternehmen. Die Qumu Cloud-Plattform, die von dem zuverlässigsten und erfahrensten Team der Branche unterstützt wird, ermöglicht globalen Unternehmen, das Engagement ihrer Mitarbeiter zu fördern, den Zugang zu Video zu verbessern und den Arbeitsplatz zu modernisieren, indem sie einen effizienteren und effektiveren Weg zum Wissensaustausch bietet.

