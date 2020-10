70 Prozent des Energieverbrauchs im Haushalt durch Heizen - Tipps für Mieter und Eigentümer - Heizkosten vergleichen und einfach senken Wer seine Heizkosten und CO2-Emissionen senken möchte, sollte an den Beginn der Heizsaison am 1. Oktober denken. Darauf macht die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online aufmerksam. Denn in den kommenden kalten Monaten wird in der Regel im ...

