Der amerikanische Finanzdienstleister Comerica Inc. (ISIN: US2003401070, NYSE: CMA) wird den Aktionären am heutigen Donnerstag eine Dividende von 0,68 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Record date war der 15. September 2020. Dies entspricht einer jährlichen Ausschüttung von 2,72 US-Dollar. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 38,26 US-Dollar 7,11 Prozent (Stand: 30. September 2020). Der Finanzdienstleister mit Sitz in ...

