CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 02.10.2020;Das Instrument LZ1 US60877T1007 MOMENTA PHARMAC. DL-,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.10.2020 und ex Kapitalmassnahme am 02.10.2020

The instrument LZ1 US60877T1007 MOMENTA PHARMAC. DL-,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.10.2020 and ex capital adjustment on 02.10.2020

