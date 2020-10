Der Chemieriese BASF kann an ein weiteres großes Projekt einen Haken machen. So schließt der DAX-Konzern den Verkauf seines Bauchemiegeschäfts an Lone Star ab. Der Finanzinvestor bezahlt den Ludwigshafenern dafür 3,17 Milliarden Euro. Der Veräußerungsgewinn in noch nicht genannten Höhe wird in das Ergebnis für das nun angelaufene vierte Quartal einfließen.Die beiden Firmen hatten sich bereits Ende 2019 auf den Deal geeinigt, nun konnte er endgültig abgeschlossen werden. In der Bauchemiesparte arbeiteten ...

