Am Nachmittag stehen in den USA wichtige Konjunkturindikatoren zur Bekanntgabe an. Diese könnten dem Goldpreis neue Impulse verleihen.Neben dem Challengerbericht über Stellenstreichungen (13.30 Uhr) stehen auch die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) zur Bekanntgabe an. Außerdem sollen diverse Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht werden. Sollten sie schwächer (stärker) als erwartet ausfallen, dürfte dies den Dollar belasten (stimulieren) und dem Goldpreis in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...