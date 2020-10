DJ Veolia stimmt Verlängerung von Suez-Offerte bis 5. Oktober zu

Von Pietro Lombardi

PARIS (Dow Jones)--Veolia hat der Verlängerung der Offerte für einen Anteil am Abfallentsorger Suez aus dem Bestand von Engie zugestimmt. Zudem sei das Angebot freundlich, erklärte die Veolia Environnement SA und entsprach somit den Forderungen von Engie.

Veolia hatte den Preis am Mittwoch auf 18 Euro je Suez-Aktie bzw rund 3,4 Milliarden Euro von 15,50 Euro erhöht und eine Arbeitsplatzgarantie für die Suez-Standorte in Frankreich gegeben. Überdies kündigte Veolia an, nur dann ein Angebot für die übrigen 70,1 Prozent an Suez zu lancieren, wenn solch ein Übernahmeangebot nicht als feindlich eingestuft werden würde. Engie begrüßte das höhere Angebot, forderte aber eine Verlängerung der Laufzeit bis 5. Oktober.

