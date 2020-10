Erfolgreiches Investieren bedeutet, heute schon eine Aktie zu kaufen, die in einigen Jahren dann zu einem höheren Preis gehandelt wird. Also heute schon Geld in Unternehmen zu investieren, die im Laufe der kommenden Jahre mehr und mehr Investoreninteresse auf sich ziehen. Schauen wir deshalb einmal auf zwei Aktien und zwei Megatrends, die zwar heute schon sichtbar sind, die aber gute Chancen haben, künftig eine noch größere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen: die Dekarbonisierung und Longevity. Dekarbonisierung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...