Erstmals in der Geschichte des traditionsreichen Handelsplatzes können wegen eines Systemausfalls keine Aktien gehandelt werden.Tokio - Peinliche Panne für die Tokioter Börse: Erstmals in der Geschichte des traditionsreichen Handelsplatzes in dem Hochtechnologieland können wegen eines Systemausfalls keine Aktien gehandelt werden - bisher hatten technische Probleme allenfalls für längere Handelsunterbrechungen gesorgt. Grund für die Zwangspause seien Hardware-Probleme, teilte der weltweit drittgrösste Börsenbetreiber Japan...

Den vollständigen Artikel lesen ...