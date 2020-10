Seit zehn Jahren prägt die IT-Spezialistin Inventx die digitale Transformation in der Schweizer Finanz- und Versicherungsindustrie.Chur - Seit zehn Jahren prägt die IT-Spezialistin Inventx die digitale Transformation in der Schweizer Finanz- und Versicherungsindustrie. Entstanden aus einem Management-Buy-out zählt das Unternehmen heute über 280 Mitarbeitende an drei Standorten und hat sich durch innovative Produkte und zuverlässige Services nicht nur einen Namen in der Schweizer Finanz- und Versicherungsbranche erarbeitet...

Den vollständigen Artikel lesen ...