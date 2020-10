DJ Hoffnung für Zahnarzt-Angstpatienten: Schmerzfreie Behandlung dank computergesteuerter Injektion und Lachgas-Sedierung - Dr. Steffen Balz zeigt in seiner Praxis, wie angstfrei Zahnbehandlung funktionieren kann und soll

Backnang (pts012/01.10.2020/08:45) - Ein beschädigter Zahn, Karies oder entzündliche Prozesse im Mundraum - die Ursachen für Zahnleiden sind unterschiedlich. Der Weg zum Zahnarzt sinnvoll und unausweichlich. Doch der Gang zum Zahnarzt ist für viele Patienten mit enormem Stress, Angst und oftmals auch mit purer Panik verbunden. Egal, ob Geruch, Geräusche oder die Angst vor Schmerzen beim Zahnarzt: All das hindert viele Patienten zu regelmäßigen Kontrollbesuchen zu gehen. Den Schaden haben dann die Zähne. Wie es heute für Patienten auch anders und gänzlich angstfrei gehen kann, zeigt man in der Zahnarztpraxis von Dr. Steffen Balz im baden-württembergischen Backnang, ganz in der Nähe von Stuttgart: https://www.zahnarzt-backnang-mitte.de

Lachgas statt Spritze

Zahnarzt Dr. Balz hat sich auf Angstpatienten spezialisiert und arbeitet nach Möglichkeit bei der Behandlung kleiner Defekte mittels kinetischer Kavitätenpräparation (Sandstrahler) und minimalinvasiv bei Kariesentfernung mit modernem Laser.

"Diese Behandlungen sind zwar weitgehend schmerzfrei, aber auf Wunsch kann man vor dem Eingriff eine Betäubung durch eine modernste computergesteuerter Injektion oder eine Lachgasbehandlung erhalten", so Dr. Steffen Balz. "Sowohl bei der kinetischen Kavitätenpräparation, als auch bei einer Laserbehandlung können kleine Defekte viel schonender und präziser als mit den üblichen Methoden behandelt werden. Noch dazu entfallen auch alle für den Patienten oft unangenehmen Begleiterscheinungen, wie lautes Surren, oder die starken Vibrationen eines Bohrers direkt auf dem Zahn."

Die Vorgehensweise für die Behandlung von Angstpatienten ist vielfältig: 1. Schmerzarmes Einspritzen zur Betäubung mittels computergesteuerter Injektion 2. Behandlung unter Lachgas-Sedierung 3. Minimalinvasive Behandlung kleiner Defekte mittels "kinetischer Kavitätenpräparation" 4. Minimalinvasive Kariesentfernung mittels Laser

Laser verhilft auch Schnarchern zu tiefem Schlaf

Dr. Steffen Balz hat sich als Experte auf dem Gebiet der Laserbehandlung etabliert. Neben oralchirurgischen Eingriffen mit dem Laser werden in seiner Praxis in Backnang aber auch laserbasierte ästhetische Zahnmedizin und sogar eine Antischnarch-Therapie angeboten. Infos zu allen Behandlungen auf der Homepage: https:// www.zahnarzt-backnang-mitte.de

