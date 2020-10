NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach einem mauen Gewinnausblick auf 2021 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 83,41 Euro belassen. Am Markt dürfte dies negativ aufgenommen werden, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen an den Gewinn je Aktie im kommenden Jahr würden nun deutlich sinken./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 23:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2020 / / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

