Grund für die Zwangspause seien Hardware-Probleme, teilte der weltweit drittgrösste Börsenbetreiber Japan Exchange Group am Donnerstag in Tokio mit. Derzeit sei nicht klar, ob am Freitag wieder gehandelt werden kann. Der Deutsche-Börse-Konkurrent will sich dazu im Laufe des Tages noch äussern.Der Börsenbetreiber hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...