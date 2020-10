Solar- und Windkraft sind an der Börse gefragt. Spannende Aktien gibt es aber nicht nur in Deutschland. Der dieswöchige, spanische Hot-Stock bietet ein starkes Portfolio.Immer mehr Länder sind sich inzwischen bewusst, dass der Klimawandel aufgehalten werden muss. Um die anspruchsvollen Ziele zu erreichen, führt an Solar- und Windkraft kein Weg vorbei. Doch das Angebot ist noch immer begrenzt. Entsprechend steigen die Bewertungen. Der 400 Millionen Euro schwere Kauf von Nordex-Projekten durch RWE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...