Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag mit klaren Gewinnen in das Schlussquartal 2020. Damit knüpft er an die insgesamt freundliche Tendenz aus dem September an. Im Vormonat hatte der Leitindex SMI ein Plus von 0,5 Prozent geschafft. Der September gilt allgemein als einer der schwächeren Börsenmonate. ...

