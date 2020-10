Der MerckFinck-Stiftungsfonds feiert heute den 30. Geburtstag. Er gilt als Vater aller Stiftungsfonds hierzulande und damit als Begründer einer Ära. Der Mischfonds richtet sich an konservative Anleger.Stiftungsfonds, das heißt stets ausschüttend, und die Kontinuität seiner Ausschüttungen weckt, gerade vor dem Hintergrund der Niedrigzinsen, Interesse auch von Privatanlegern. Ziel bei der Auflegung am 1. Oktober 1990 sei es gewesen, Stiftungen zur Erfüllung ihres Stiftungszwecks einerseits stabile laufende Erträge zu ermöglichen, gleichzeitig aber auch eine langfristig solide Wertentwicklung zu verfolgen. Dies sei in den vergangenen drei Jahrzehnten gut gelungen meint Daniel Kerbach, CIO bei Merck Finck Privatbankiers. "Bereinigt um die Ausschüttungen erzielte unser MerckFinck Stiftungsfonds (ISIN: DE0008483983) eine durchschnittliche Wertentwicklung von 4,74 % pro Jahr."

