DJ Digitales Hybrid-Lernen 4.0: Der leichte Weg zur Betriebswirtschaft - So machen Distance-Learning und Homeschooling Lust auf mehr

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts016/01.10.2020/09:35) - Eine aktuelle Studie der OECD zum "Distance-Learning in der Corona-Krise" bestätigt den Eindruck, dass das Homeschooling sowohl für Lehrende als auch LernerInnen sehr frustrierend war. Die Eigen-Motivation, sich nochmals darauf einzulassen, ist daher gering.

Dass es auch ganz anders gehen kann, zeigen die Erfahrungen zahlreicher Unternehmen, Schulen und Hochschulen, welche diese bei der Vermittlung betriebswirtschaftlichen Know-hows gemacht haben. Sie setzen auf die 20 Jahre lange Erfahrung von "Easybusiness Training" beim Einsatz von Blended Learning (heute Hybrid-Lernen genannt).

Innovatives Unterrichts-Design beruht auf drei Säulen:

* Erstens dem preisgekrönten E-Learning-Programm "Easybusiness - der leichte Weg zur Betriebswirtschaft". Damit eignen sich die TeilnehmerInnen auf einfache und unterhaltsame Art und Weise die Inhalte vollkommen selbstständig an.

* Auf diesem gemeinsamen, hohen Eingangsniveau basierend, kann in den darauf folgenden Präsenztrainings das Gelernte (nach dem RUDIT-Prinzip ©) sofort angewendet werden (zweite Säule). Statt frontal vorzutragen, übernimmt der Lehrende die Rolle des Moderators spannender Lernprozesse. Die analogen Präsenztrainings wurden mittlerweile fast 1:1 in Webinar-Form umgesetzt. Auf anregende Interaktion, Gruppenarbeiten, Präsentationen und Diskussionen muss also auch beim Distance-Learning nicht verzichtet werden.

* Die dritte Säule bildet das internationale EBC*L Betriebswirtschafts Zertifikat (Europäischer Wirtschaftsführerschein). Die Aussicht auf das angesehene Zertifikat ist für die Aufrechterhaltung der Lern-Motivation Gold wert. Die dafür notwendige Prüfung schaffen die TeilnehmerInnen zumeist mit Bravour und können somit bei der Jobsuche ihre erworbene Kompetenz glaubhaft nachweisen. Daher ist es besonders erfreulich, dass darauf auch in Corona-Zeiten nicht verzichtet werden muss: Die EBC*L-Prüfung kann dank eines innovativen Online-Prüfungssystems auch zu Hause abgelegt werden. http://www.ebcl.eu

Gratis-Kostprobe und kostenloses Schnupper-Webinar

Unter http://www.easy-business.cc kann man sich selbst ein Bild über den "easy way of learning" machen. LehrerInnen, TrainerInnen und Bildungsverantwortliche können sich zudem zu einem einstündigen Webinar gratis anmelden, bei dem das Hybrid-Lernen 4.0 "erlebt" und von ExpertInnen zahlreiche Tipps gegeben werden.

Last but not least eine weitere gute Nachricht: Schulen und Hochschulen bekommen bis Jahresende einen Rabatt von 70 % auf das E-Learning-Programm.

(Ende)

Aussender: Easybusiness Training GmbH Ansprechpartner: Gregor Kölbl Tel.: +43 1 81306320 E-Mail: team@easybusiness.at Website: www.easybusiness.at

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20201001016 ]

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2020 03:36 ET (07:36 GMT)