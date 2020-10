München (ots) -Am Ende der Ferien ist Stichtag - wortwörtlich. Denn wer zu diesemTermin noch Jungfrau ist, läuft am ersten Schultag nackt über denSchulhof. Was als harmlose Wette beginnt, entwickelt sich für dieTeenie-Clique jedoch schnell zu einem gefährlichen Wettkampf gegendie Zeit. Joyn zeigt die Coming-of-Age-Serie "Stichtag" exklusiv undkostenlos ab 12. November 2020. Was ist eigentlich Rainbowing? Wie schützt man sich beim Oralverkehr?Und ist man auch ein Mann, wenn man noch nie Sex hatte? Wie beivielen anderen Jugendlichen dreht sich bei Aleks, Emi und dem Restder Clique fast jedes Gespräch um die gleichen Themen: Liebe,Freundschaft und Sex. Was die Freunde bisher nur aus der Theoriekennen, soll nun in die Praxis umgesetzt werden - mithilfe eineralles verändernden Wette: Wer nach den Ferien noch keinen Sex hatte,muss nackt über den Schulhof laufen. Als der Druck und dieErwartungen steigen, wird aus der eigentlich schönsten Nebensache derWelt für die Clique und deren Freundschaft eine belastendeHerausforderung. Dass ihr Vorhaben nicht ungefährlich ist, merken dieFreunde leider viel zu spät ... Thomas Münzner, Director Content Acquisition & Original Production:"'Stichtag' ist neu, provokant und hat keine Angst vor Tabus. Mit derersten Staffel thematisieren wir Sexualität in der heutigen Jugendmit Figuren aus einer Münchner Großwohnsiedlung. Um die Serie soauthentisch wie möglich zu erzählen, haben wir das Ensemble in einemaufwändigen Streetcasting zusammengestellt." Mit mehr als 2,3 Millionen Followern auf TikTok und über 840.000Abonnenten auf Instagram zählt Melina Celine zu den erfolgreichstenSocial-Media-Größen Deutschlands. In der Joyn-Serie "Stichtag" istdie 18-Jährige in ihrer Rolle als Samira zu sehen. Diese ist auchTeil der Clique und bekommt die harten Konsequenzen der Challenge ameigenen Leib zu spüren. Mit den Musikern Eunique und Fatoni sind auchdie Nebenrollen mit bekannten Gesichtern besetzt. Die zehnteilige Coming-of-Age Drama-Serie ist ab dem 12. November2020 kostenlos und exklusiv auf Joyn zu sehen. "Stichtag" ist eineProduktion der smac media. Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung derGeschäftsführer*in Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig.Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform.Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyndie Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App.Nutzer*innen können Inhalte kostenlos auf iOS- und Android-Gerätensowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eineumfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zuschaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+. DasPremium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD, Originalsund exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme und Serien.Kontinuierlich werden weitere Features und Inhalte hinzugefügt, unteranderem exklusive Sportinhalte. Pressekontakt Joyn: Ann-Christin BrandtTel.: +49 175 181 528 1ann-christin.brandt@joyn.deVanessa FrodlTel.: +49 175 181 584 8vanessa.frodl@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4722020