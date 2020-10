DJ Erste bundesweite Vergabestatistik startet

BERLIN (Dow Jones)--Die Vergabe öffentlicher Aufträge soll künftig in einer eigenen Statistik erfasst werden. Dazu startet am heutigen Donnerstag eine neue bundesweite Statistik, für die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen ihre vergegebenen Aufträge melden müssen. Erfasst werden Beschaffungsvorgänge mit Auftragswerten oberhalb der EU-Schwellenwerte.

Bei Werten von mehr als 25.000 Euro müssen Daten zumindest in eingeschränktem Umfang gemeldet werden. Bisher liegen dem Statistischen Bundesamt gut 5.000 Anmeldungen vor. Die Vergaben sollen künftig nach Konzessionen, Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen differenziert und über die Genesis-Online-Datenbank der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden.

Das Wirtschaftsministerium plant zudem statistische Halbjahresberichte zu den Kernergebnissen. "Wir werden wertvolle Informationen darüber erhalten, wie sich die Aufträge und Konzessionen der öffentlichen Hand über Bund, Länder und Kommunen verteilen, in welchen Bereichen Nachhaltigkeitskriterien bei den Vergabeverfahren eine Rolle spielen oder in welchem Umfang öffentliche Aufträge an kleine und mittlere Unternehmen erteilt werden", erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

