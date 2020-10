DJ DIHK: Ursprungszeugnisse und Reisepässe für Waren brechen heftig ein

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der weltweite Verkehr von Gütern und Waren ist in der Corona-Krise massiv eingebrochen - entsprechend geht laut einer neuen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) auch die Ausstellung von Dokumenten für den Warenverkehr merklich zurück. "Der coronabedingte Einbruch im Welthandel hinterlässt tiefe Spuren bei den Warenexporten deutscher Unternehmen", erklärte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier zu den Ergebnissen des DIHK-Außenwirtschaftsreports, der auf einer Umfrage unter den Industrie- und Handelskammern (IHK) mit ihren mehr als 500.000 Kontakten zu auslandsaktiven Mitgliedsunternehmen basiert.

"Angesichts globaler Reisewarnungen und Exportbeschränkungen werden die Unternehmen einen langen Atem brauchen, um wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen", betonte er. Konkret sank laut der Erhebung die Zahl der ausgestellten Ursprungszeugnisse, die Auskunft über den Ursprung von Waren geben, im April um mehr als 18 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auch auf Jahressicht zeichne sich ein deutlicher Rückgang ab. Die sogenannten Carnets, also zeitlich befristete Reisepässe für Waren, gingen demnach im zweiten Quartal dieses Jahres sogar um 73 Prozent zurück.

"Wenn Monteure nicht mehr ins Ausland reisen können und internationale Messen, Sportevents und Kulturveranstaltungen ausfallen, gehen auch weniger temporär befristete Ausfuhren von Waren, Maschinen und Werkzeugen über die Grenze", erklärte Treier. Die Statistiken hätten eine hohe Aussagekraft über internationale Lieferketten und die Lage der global vernetzten deutschen Wirtschaft. "Warenreisepässe und Ursprungszeugnisse sind das Fieberthermometer des Welthandels", sagte der DIHK-Außenwirtschaftschef. Handelskonflikte, Zölle und Sanktionsregime spiegelten sich hier genauso wider wie die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie.

Im Jahr 2019 hatte die Zahl der ausgestellten Ursprungszeugnisse noch einen neuen Rekord von 1,5 Millionen erreicht. In Zeiten weltweiter Handelshemmnisse könnten diese dabei helfen, durch Nachweis des Warenursprungs Zölle zu vermeiden. In der Corona-Krise würden immer mehr Ursprungszeugnisse digital beantragt und ausgestellt - sei es online vom Betriebsgelände oder vom Homeoffice aus. "Im Juni lag die Quote elektronischer Ursprungszeugnisse schon bei 63 Prozent - so viel wie noch nie", sagte Treier. Die Digitalisierung federe einen Teil des bürokratischen Mehraufwands bei internationalen Handelsgeschäften ab.

