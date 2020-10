Zürich (ots) - Unsere Formel für die Herbsttournee: 2 × 2 = 6Mit 2 Teil-Orchestern und 2 Sinfonien 6 Konzerte bestreiten: So gelingt unsere Tournee hoffentlich.Die jungen, begabten Musikerinnen und Musiker zwischen 15 und 25 Jahren, die auch diesmal aus allen Landesteilen zusammenkommen, teilen sich ausnahmsweise in zwei kleinere Orchester auf. In je einer halben Probewoche studieren diese in Disentis/GR - nacheinander und strikt getrennt - je das komplette Programm ein. Keine leichte Aufgabe für Kai Bumann, der als langjähriger SJSO-Dirigent auch diese Hürde meistern wird.Da so während der Tournee das eine Orchester für das andere einspringen könnte, hoffen wir, Konzertabsagen zu vermeiden, ohne Orchester oder Publikum gefährden zu müssen.KonzertprogrammJoseph Haydn: Sinfonie Es-Dur Hob. I:103Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 36Leitung: Kai BumannWeitere Informationen auf unserer Website unter https://sjso.ch/herbsttournee/Tourneedaten- Mi 21. Oktober 19.30h: Basel, Stadtcasino- Do 22. Oktober 19.30h: Basel Stadtcasino- Fr 24. Oktober 19.30h: Zürich, Tonhalle Maag- Fr 6. November 19.30h: Schaffhausen, St. Johann- So 15. November 16.00h: Lugano, LAC- Fr 20. November 19.30h: Bern, Casino Pressekontakt:Felix Michel (Kommunikation)felix.michel@sjso.chAndrea Steiner (Geschäftsführerin)andrea.steiner@sjso.ch / 044 360 39 20Über einen Vorbericht oder eine Konzertrezension würden wir uns sehr freuen! Möchten Sie lieber ein Interview mit unserem Dirigenten oder einem Orchestermitglieds führen? Gerne stellen wir den Kontakt her und versorgen Sie mit zusätzlichen Informationen und Freikarten.Original-Content von: Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000128/100856468