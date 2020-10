Unterföhring (ots) -Promi-Hund Ilvie braucht dringend Nachhilfe. Zwar ist derGoldendoodle von Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahlschon zwei Jahre alt, aber er war ständig mit auf Tour - für eineWelpenschule blieb keine Zeit. Deshalb stehen bei André Vogt jetztfolgende Lektionen auf dem Stundenplan: Rückruf mit Hundepfeife,Gehorsamkeit, Koordination und Teamgeist.In Deutschlands wuscheligster Schulklasse beginnt der Ernst desLebens, denn in "Der Welpentrainer" werden ab 4. Oktober 2020 aufsixx wieder sechs quirlige Hundekinder eingeschult.Die Lehrer: Deutschland Experte Nummer Eins in Sachen Welpen,Hundetrainer André Vogt, empfängt die Mini-Vierbeiner sonntags um19:15 Uhr zusammen mit seiner neuen Assistentin Eva Birkenholz imspeziell eingerichteten Loft zum Unterricht.Die Schüler: Vom schon recht großen Bearded Collie Moose, der gernBesen attackiert, über Goldendoodle Emma mit Angst vor Staubsaugern,Labrador Retriever Coco, die alles anknabbert, oder NachrückerCarlos, der erstmal eine Erstausstattung zur Einschulung braucht, biszum winzigen Chihuahua Eddy, der weder Autofahren noch Wasser mag: Indieser Klasse haben alle Schüler völlig unterschiedlicheVorgeschichten, Eigenschaften und Ansprüche.Der Unterricht: Folgsamkeit, Stubenreinheit, Leinenführigkeit,Autofahren, Alleine-Bleiben, Tierarztbesuche, am Fahrrad laufen ...Der Stundenplan sieht viele Lektionen vor - inklusive Hausaufgabenfür Hund UND Herrchen oder Frauchen. Aber auch ausgedehnte Pausen zumToben oder Klassenausflüge warten auf das süßeste Chaos Deutschlands.Der perfekte Umgang mit dem Hund für die Ohren! sixx baut das "DerWelpentrainer"-Universum weiter aus: Ab 4. Oktober 2020 startet der"Der Welpentrainer"-Podcast mit André Vogt, sixx-Welpenschüler Carlosund dessen Herrchen Florian Buchholz. Alle zwei Wochen gibt es News,Tipps und Tricks für alle Hunde zwischen Welpen und Senioren, LifeHacks für die Halter, Einblicke in die fast 20-jährige Erfahrung desHundetrainers sowie wechselnde Gäste wie Tierärzte, Hundefriseure,Futtermittelhersteller, Züchter, Tierheimleiter."Der Welpentrainer", TV-Sendung wie auch Podcast, ist eine Produktionder 4dogs media GmbH."Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!", 8 Folgen, ab 4.Oktober 2020, sonntags um 19:15 Uhr auf sixx.Podcast "Der Welpentrainer", Folge 1: "Ein Hund zieht ein - Ruhe wargestern!?", am 4. Oktober 2020 u.a. auf FYEO und überall, wo esPodcasts gibt.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHDagmar BrandauCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionDagmar BrandauTel. +49 89 9507-2185Dagmar.Brandau@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79557/4722088