Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Bankensegment ist nachrichtenseitig zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, so die Analysten der Helaba.Zuvor hätten verschiedene Gerüchte und Fusionsspekulationen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auch von möglichen Bankenpleiten sei die Rede gewesen. Insgesamt könne derzeit eine Konsolidierung des ITRAXX Senior Financial im Bereich der 80er Marke konstatiert werden. Grundsätzlich müsse aber davon ausgegangen werden, dass noch nicht das gesamte Aufwärtspotenzial ausgeschöpft worden sei. Auf Basis vergangener Strukturmuster würden sich die nächsten Kursziele bei 84 und 86,15 finden. Die kurzfristigen Preis- und Zeitzyklen würden in der Regel rund vier Wochen umfassen. Ein solcher ende am 2. Oktober. ...

