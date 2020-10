Buick hat in China das rein elektrische Konzeptfahrzeug Electra vorgestellt, das einen Ausblick auf die elektrische Zukunft der General-Motors-Marke liefert. Das Crossover-Modell nutzt die neue Elektro-Plattform von GM mit "Ultium"-Batterie. Bei den technischen Daten setzt Buick am oberen Ende an, was mit der Ultium-Plattform möglich ist: Die Reichweite soll bei bis zu 660 Kilometern liegen. Beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...