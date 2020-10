München (ots) - In der sogenannten Vereinbarten Debatte "30 Jahre Deutsche Einheit" erinnert der Deutsche Bundestag am Freitag, 2. Oktober, an die Wiedervereinigung. Zwar gibt 30 Jahre später große Fortschritte in der Annäherung, aber noch immer auch deutliche Unterschiede. Während im Westen der Republik die Zufriedenheit mit der Demokratie bei 40 Prozent liegt, sind im Osten gerade einmal 22 Prozent damit zufrieden. Neben Angela Merkel selbst kommt aktuell nur eine einzige Ministerin, nämlich Franziska Giffey, aus dem Osten. Das Erste überträgt die Generaldebatte von 9:00 bis 10:45 Uhr live aus dem Deutschen Bundestag.



Oliver Köhr, stellvertretender Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, moderiert die Sondersendung. Seine Interviewgäste sind Gregor Gysi (die Linke) und Elisabeth Kaiser (SPD). Fernsehkorrespondentin Kristin Schwietzer meldet sich aus der Sprecherkabine und kommentiert das Geschehen im Plenarsaal.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Justus Kliss



