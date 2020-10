FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5480 (5500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 425 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1050 (980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES RPS GROUP WITH 'BUY' - TARGET 60 PENCE - BERENBERG RAISES AA PLC TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 30 (20) PENCE - BERENBERG RAISES SUMO GROUP PRICE TARGET TO 270 (190) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 930 (850) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 3030 (2700) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BOOHOO TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - PT 320 (250) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 550 (760) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 290 (200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 940 (920) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1700 (1650) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 8700 (7700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 600 (560) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5100 (5000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4200 (4000) PENCE - 'BUY' - EXANE CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'NEUTRAL' ('OUTP.') - PT 4085 (5240) P. - GOLDMAN CUTS BRITVIC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 910 PENCE - JPMORGAN RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 460 (415) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1750 (1650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IMPERIAL BRANDS TARGET TO 1750 (1650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS TOWN CENTRE SECURITIES PRICE TARGET TO 175 (200) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 7900 (7250) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS COMPASS GROUP TARGET TO 1300 (1350) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1435 (1470) P - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS TULLOW OIL TARGET TO 21 (24) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - UBS CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 10 (50) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'BUY'



