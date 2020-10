Hamburg (ots) - Wer heute einen alten Immobilienkredit hat, schaut oft neidisch auf die aktuell niedrigen Zinsen. Aber: In vielen Fällen ist das Umschulden ganz einfach möglich, weiß Baufi24 (https://baufi24.de/). Das Unternehmen ist mit knapp 50 Geschäftsstellen einer der großen Immobilienfinanzierungsvermittler in Deutschland.Am einfachsten ist die Umschuldung, wenn die Zinsbindung des alten Kredits ausläuft. Deren Dauer ist im Kreditvertrag festgehalten. Wer nur noch fünf Jahre oder weniger Restlaufzeit hat, kann sich schon heute günstige Zinsen für den Anschlusskredit sichern. Hierfür bieten die Banken sogenannte Forward-Darlehen an. Je kürzer die Zeit bis zum Ablösetermin ist, desto besser sind die Konditionen.Sonderkündigungsrecht nach Ablauf von 10 JahrenWas viele Verbraucherinnen und Verbraucher nicht wissen: Wer einen Kredit mit einer Zinsbindung von mehr als 10 Jahren abgeschlossen hat, hat grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht, und zwar "nach Ablauf von 10 Jahren nach dem vollständigen Empfang unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten". So sieht es § 489 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) vor. Zu diesem Zeitpunkt ist es also sehr einfach, aus einem laufenden Kreditvertrag auszusteigen und das Geld umzuschulden.Ein neuer Kredit ist nicht nur deswegen attraktiv, weil die allgemeinen Hypothekenzinsen aktuell niedrig sind. Auch die verbleibende Darlehenssumme ist niedriger und die meisten Immobilien sind in den letzten Jahren im Wert gestiegen. Dadurch sinkt der Beleihungsauslauf für die Banken und sie können das Darlehen zu besseren Konditionen vergeben.Wer zum Beispiel vor 10 Jahren ein Darlehen von 200.000 Euro mit 20-jähriger Zinsbindung zu einem Zinssatz 3,5 Prozent aufgenommen hat, muss bei einer Tilgung von 3 Prozent pro Jahr bis 2030 noch rund 29.000 Euro Zinsen zahlen. Die monatliche Rate läge bei circa 1.100 Euro.Wird dieser Kredit heute umgeschuldet, würde das bei einer Restschuld von 128.000 Euro, einem Beleihungsauslauf von unter 60 Prozent, einem Zinssatz von 0,52 Prozent und weiteren 15 Jahren Zinsbindung eine Ersparnis von rund 24.000 Euro bedeuten. Das Darlehen wäre dann mit fast gleicher Rate komplett zurückgezahlt.Auch Teilkündigungen sind unter Berufung auf das Sonderkündigungsrecht gemäß BGB möglich - etwa, wenn nur noch ein Restbetrag weiterhin finanziert werden muss, weil die Kreditnehmerin oder der Kreditnehmer in der Zwischenzeit eine Erbschaft gemacht hat.Einfach und unbürokratischDas Umschulden ist mit wenig Aufwand und zu geringen Kosten machbar. "Es ist in der Regel kein Notartermin notwendig. Die beteiligten Banken regeln das unter sich und lösen sich untereinander ab", weiß Sandra Eichberg. Sie ist Finanzierungsberaterin bei Baufi24. "Eine Vorfälligkeitsentschädigung wird nicht fällig, wenn man sich auf das Sonderkündigungsrecht beruft und die gesetzlichen Fristen einhält. Die Kreditnehmerinnen und -nehmer müssen lediglich die Kosten für die Abtretung der Grundschuld zahlen. Diese hängt von der Höhe der eingetragenen Grundschuld ab. Meist ist das ein niedriger dreistelliger Betrag.""Wir beraten viele Kreditnehmerinnen und -nehmer, die mit ihren alten Verträgen unzufrieden sind. Sehr häufig stellt sich dann heraus, dass das Darlehen nach dem Sonderkündigungsrecht umgeschuldet und zu besseren Konditionen neu finanziert werden kann", erzählt Sandra Eichberg. "Die Überprüfung kostet nichts, kann aber viel Geld bringen. Insofern lohnt sich der Versuch auf jeden Fall."Über Baufi24Die Baufi24 Baufinanzierung AG ist als einer der größten deutschen Immobilienfinanzierungsvermittler spezialisiert auf Baufinanzierung, Bausparen und günstige Kredite. 2006 wurde die Baufi24 gegründet, im Januar 2020 vollzog das Unternehmen einen Formwechsel zur Baufi24 Baufinanzierung AG.Baufi24 ist unabhängig von Banken und Konzernen und vergleicht für seine Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 450 Banken. Der Anspruch dabei: schnellere Kreditzusagen und weniger bürokratischer Aufwand. Zum Angebot gehören auch die Unterstützung bei der Immobiliensuche sowie die Bewertung von Häusern und Wohnungen. Für seine Leistungen wurde Baufi24 bereits mehrfach ausgezeichnet - unter anderem für das fairste Produktangebot, als Franchisegeber, für das Kundenvertrauen und als Preischampion. Vorstandsvorsitzender ist Tomas Peeters. Der Unternehmenssitz ist Hamburg. www.baufi24.de (http://www.baufi24.de/)Pressekontakt:Dr. Cathrin Christoph, 040 609 4399-30, E-Mail: presse@baufi24.deOriginal-Content von: Baufi24 Baufinanzierung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104820/4722165